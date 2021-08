Politiloggen: Machete-mann, tjuvlåning av bil og fyllekjøring

Klokken 03.45 natt til lørdag, ved rundkjøringen til McDonalds på Klepp, stanset politiet en bil hvor føreren viste seg å være 17 år. Det var også flere mindreårige passasjerer i bilen. 17-åringen hadde tjuvlånt foreldrenes bil, ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Foreldrene ble tilkalt. Politiet har gjort avhør og opprettet sak.

Klokken 00.59 ble en politipatrulje oppmerksom på en bil som de stanset for kontroll. Føreren, en mann i 40-årene, viste seg å være beruset. Nødvendige prøver ble tatt og førerkortet ble beslaglagt. Politiet har opprettet sak.

Rett over midnatt i Kleivane i Sandnes fikk politiet melding om en MC-fører som parkere i et gårdsrom hvor han ikke hørte til. Føreren la seg først ned på bakken, deretter gikk han fra stedet og inn i et skogholt. Politipatruljen fant føreren. Det var en gutt på 17 år. Han ble tatt med til politistasjonen for blåseprøve. Ifølge politiet var han beruset. Førerkortet ble beslaglagt og politiet har opprettet sak.

Klokken 23.44, i Lutsiveien i Sandnes fikk politiet melding om en bil som kjørte vinglete i veibanen. Bilen kjørte over midtrabatter og lignende, fikk politiet beskjed om. Føreren viste seg å være beruset, ifølge politiet. Det var en mann i 60-årene. Han ble tatt med til blodprøve. Politiet har opprettet sak.

Tidligere samme kveld fikk politiet inn en annen melding om vinglete kjøring. Dette var i Hoveveien i Sandnes klokken 22.57. Bilen stanset på en parkeringsplass hvor føreren satte seg ned og urinerte. Føreren var en kvinne i 40-årene. Ifølge politiet var hun beruset. Nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet ble beslaglagt og politiet har opprettet sak, opplyser politiets operasjonsleder på Twitter.

Tidligere på kvelden, i Solakrossen klokken 22.21, var politiet ute med flere patruljer. De søkte etter en mann som hadde opptrådt truende med en machete. Politiet fant aldri mannen.

Ved Vaulen badeplass, klokken 21.15 fredag kveld, fikk politiet flere klager fra naboer som klaget på mye folk, høyt stemning og musikk. Politiet rykket ut, og kunne melde om cirka 50 ungdommer i området. Ifølge operasjonsleder begynte folk å forlate området. En ambulanse måtte hente én som hadde fått for mye å drikke.

