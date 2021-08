Bestemte seg for å begynne å dyrke cannabis da de kom hjem fra fellesferien

Samboerparet i 50-årene erkjente de faktiske forhold i saken da de tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus. Likevel erkjente de seg ikke skyldige etter tiltalebeslutningen.

Retten kom til at den skulle legge til grunn at de kort tid etter fellesferien i 2017 bestemte seg for å begynne å dyrke cannabisplanter. Dette for å ha tilgjengelig cannabis til medisinsk og smertelindrende bruk for kvinnen i parforholdet. De gikk derfor sammen om å anskaffe nødvendig utstyr og gjøre andre nødvendige tiltak for å kunne dyrke disse plantene.

Blant annet tok de i bruk kjelleren i boligen som produksjonslokale og sommeren 2018 hadde de klart å dyrke fram planter som ga omkring 300 gram røykbart materiale. De satte deretter i gang med produksjon av en ny avling.

Kjente lukt

Mot slutten av 2018 kjente politiet en framtredende cannabislukt i området der samboerparet bor, og om kvelden 18. desember lokaliserte en politipatrulje lukten til et ventilasjonsrør fra samboerparets bolig. Da de foretok en ransaking av boligen ble produksjonslokalene i kjelleren avdekket. Politiet fant også ferdig tørket, røykbart plantemateriale på glass, cannabisplanter stående i kasser, samt diverse produksjonsutstyr som ble beslaglagt.

Samboerparet ble varetektsfengslet og i avhør dagen etter erkjente de at det var de som hadde dyrket cannabisen.

Samboerparets forsvarere hevdet i retten at deres klienter hadde handlet i nødrett. I den forbindelse ble det vist til at kvinnen har alvorlige helseproblemer og mangelen på muligheten til å få foreskrevet cannabis av lege gjorde at de ikke hadde andre handlingsalternativer.

Det mente ikke Sør-Rogaland var tilfelle og kom til at de skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at de hadde dyrket 300 gram røykbart plantemateriale og at de hadde hatt til hensikt å framstille ytterligere 300 gram.

Det ble også lagt vekt på at saken var blitt gammel, samt personlige forhold. Dermed ble begge dømt til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

De fikk også inndratt diverse utstyr og begge må betale 4000 kroner i saksomkostninger.

