Skal ha blitt hogd med machete

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 46 år gammel mann. Den lyder på grov kroppsskade som er forøvd ved bruk av kniv eller annet farlig redskap.

Voldsepisoden skal ha funnet sted på Mariero 3. januar i år, omkring klokken 19.00. Der skal han ha hogd eller stukket fornærmede flere ganger med en machete. Dette skal ha medført at fornærmede at fornærmede fikk et dypt kutt i hånden samt et kutt i pannen. Kuttet i hånden måtte opereres og han ble som en følge av de påførte skadene sykmeldt til 21. februar i år.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 9. september i år og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til fornærmede, samt inndragning av macheten.

