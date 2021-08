Mistet førerkortet etter at han ble tatt for fart i tunnel

24-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. mars i år, omkring klokken 16.14, kjørte han bil på E 134. I Rullestadtunnelen ble farten hans målt til 127 kilometer i timen i 80-sone i forbindelse med at politiet hadde laserkontroll på stedet-

Retten kom til at det var bevist at 24-åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet grovt uaktsomt.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 12.500 kroner og mistet førerretten i fem måneder regnet fra den 31. mars.

