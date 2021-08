Politilogg: Gris i tunnel, knust bussvindu og tagging

Like før klokken 21 mandag kveld rykket flere politipatruljer ut til Skeie på Hundvåg hvor flere ungdommer laget bråk på en rutebuss. De hadde blant annet knust et vindu i bussen.

Politiet snakket med ungdommene og flere andre passasjerer på bussen. Ifølge operasjonsleder ble ruta sannsynligvis knust ved et uhell. Det oppsto da noe kjefting og bråk. Bussjåføren nektet ungdommene å gå ut av bussen, melder politiet, som videre skriver på Twitter at kontaktinfo er utvekslet mellom partene. Politiet melder at partene får gjøre opp seg imellom.

I 19.30-tiden mandag kveld fikk Sør-Vest politidistrikt flere meldinger om gris som befant seg inne i Byfjordtunnelen. Grisen var på rømmen og politiet fikk kontakt med eieren, som var med og fikk kontroll på grisen.

Tunnelen var stengt mens jakten pågikk. Kort tid etter ble grisen funnet og tunnelen ble gjenåpnet.

Klokken 04.58 tirsdag melder politiet at en mann i begynnelsen av 30-årene er pågrepet og satt i arrest i Stavanger etter at han flere ganger har brutt besøks-/kontaktforbudet han har fått.

Mandag kveld i 22.30-tiden søkte politiet etter to personer som skal ha tagget i området Vestre Platå. Den ene er mørkkledd og den andre i lyse klær. Begge hadde svarte sekker, er beskrivelsen fra politiet.

Klokken 00.30 natt til tirsdag ble det meldt om brann i kledningen på en garasje på Varhaug. Den ble slukket og ingen personer ble skadd. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. Politiet oppretter sak.