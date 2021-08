Ble tatt med piller, men nektet for ruskjøring

Den 23 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. mars i fjor ble han pågrepet av politiet mens han befant seg på Hundvåg. Han hadde da 80 tabletter med virkestoffet diazepam og 31 tabletter med virkestoffet alprazolam. I forbindelse med pågripelsen var han også i besittelse av en slåsshanske.

Retten kom også til at han skulle dømmes for bruk av narkotika. I den forbindelse ble det vist til at en urinprøve tatt av ham gjorde utslag på amfetamin, narkotiske tabletter, kokain og cannabis.

7. juni i fjor ble han på nytt pågrepet av politiet på Storhaug i Stavanger. Denne gangen var han i besittelse av diverse dopingmidler og en teleskopbatong.

Det var også tatt ut en tilleggstiltalebeslutning mot 23-åringen. Denne gikk på at han den 17. juni i fjor skulle ha kjørt mens han var påvirket av cannabis og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2, samt at han skulle ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort. På dette punktet erkjente 23-åringen seg ikke skyldig.

Aktor i saken valgte å trekke tilbake tilleggstiltalen da et av de sentrale vitnene ikke møtte i saken.

«Samtlige forhold i tiltalen er etter dette erkjent og underbygges av andre bevis. Retten legger til grunn at handlingene er begått med nødvendig skyld», heter det i dommen. Dermed kom retten til at han skulle dømmes for de øvrige postene i tiltalen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det alvorligste punktet i tiltalen var oppbevaring av de narkotiske tablettene. Dette ville normalt ha gitt en kortere ubetinget fengsel.

Samtidig mente aktor at 23-åringen burde dømmes til samfunnsstraff på grunn av rehabiliteringshensyn. Det mente også retten var retten var en riktig reaksjon.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten også vekt på at han hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen satt til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

