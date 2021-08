Politiet opplyser at en mann i 20-årene tok kontakt rundt klokken 01.00 natt til søndag for å melde at han var blitt utsatt for vold i Stavanger sentrum.

Han skal da ha blitt blitt sparket i ansiktet om bord i en båt.

– Bakgrunnen skal ha vært at gjerningspersonen hadde begynt å ødelegge en kalesje på båten og da fornærmede påtalte dette ble han sparket. Saken anmeldes, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Ingen er foreløpig mistenkt for volden, melder politiet.

