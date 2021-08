Klokken 01.50 natt til søndag fikk politiet melding om et slagsmål ved jernbanestasjonen i Stavanger sentum.

Flere personer var involvert.

En mann, i begynnelsen av 40 årene, har blitt slått i ansiktet.

Politiet etterforsker nå hendelsene for å skaffe oversikt over hendelsesforløpet under selve hendelsen, og i forkant.

– To menn, i 20 årene, er mistenkt for forholdet. Det er motstridende forklaringer på hva som har skjedd forut før volden, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.