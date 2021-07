Bevisstløs person tatt med i redningshelikopter fra Kjerag

Litt over klokken 09.00 lørdag melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) at har sendt redningshelikopter fra Sola til Kjerag etter melding om en fallulykke.

– Nødetater er på vei. LRS Sør-vest koordinerer aksjonen, melder HRS.

Like etterpå melder politiet om at de har fått melding klokken 08.15 om en person som har falt ned en skrent på Kjerag, ikke langt fra parkeringsplassen.

– Redningshelikopteret fra Sola er på stedet nå. Det var flere i følget. Helsetilstanden til den som falt er foreløpig ukjent, melder politiet.

Klokken 09.40 melder politiet at HRS melder at pasienten er bevisstløs og klargjøres nå for transport.

– Ukjent alvorlighetsgrad på skaden. Politiet er på vei til Kjerag for blant annet å innhente opplysninger vedrørende ulykken.

Saken oppdateres.