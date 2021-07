Ble låst inne – måtte klatre ut av Amfi Madla på stige

Mandag 8. februar var 44-åringen på en klesbutikk på kjøpesenteret Amfi Madla. Der ble han låst inne da butikken ble låst ved stengetid. Han måtte derfor benytte seg av en stige for å komme seg ut av butikken. På vei ut brøt han seg også inn i kassaapparatet der han forsynte seg med 2000 kroner. En vekter ble tilkalt da 44-åringen ble observert på et halvtak nedenfor klesbutikken. Hun fulgte etter ham ut av senteret, men valgte ikke å innhente ham da 44-åringen viste at han bar kniv.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, viste blant annet til at 44-åringens DNA ble funnet på stedet i forbindelse med episoden, og kom til at han skulle dømmes for forholdet.

Bar maleri

17. februar i fjor fikk politiets operasjonssentral melding om en mann som lusket rundt noen garasjer på Våland. Meldingen lød også på at vedkommende bar på et maleri. Politiet rykket ut og traff på 44-åringen. Han framsto da som ruset og sa at han hadde vært inne i en garasje for å søke ly. 44-åringen ble ransaket og det ble funnet en fruktkniv, en kjøttkniv og en tapetkniv på ham. I tillegg ble det funnet stjålne kort, samt to gram amfetamin og 30 narkotiske tabletter.

10. juni i fjor fikk politiet melding om en person som hadde tatt seg inn i en bod på Tasta. Der ble 44-åringen holdt tilbake av eieren til politiet kom og også denne gangen ble det funnet en kniv på ham, samt 5,9 gram amfetamin.

23. juni i fjor utførte han også skadeverk på en skole ved at han rev av kleding, ødela en dør og knuste to vinduer. Samme dag tok han seg også inn i garasjen og kjelleren på en bolig på Gausel.

4. november i fjor stjal han en lommebok fra en bil som var parkert på Madla, og 28. november brøt han seg inn i en bolig på Våland.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 44-åringen er dømt for tilsvarende forhold en rekke ganger tidligere.

Denne gangen kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager.

Han ble også dømt til å betale 130.185 kroner til den ene huseieren i erstatning for skader som oppsto i forbindelse med innbruddet.

