– I løpet av natten er det meldt om 15 forstyrrelser av natteroen på forskjellige steder. Politiet har vært på flere av disse, men ikke alle, melder politiet på Twitter.

I Strand fikk politiet klokken 03.37 melding om brann i søppelcontainer ved skateparken på Jørpeland. Politiet og brannvesenet har vært på stedet og det er ikke synlige skader på containeren.

– Flere ungdommer var sett løpende fra stedet da brannen startet. Politiet har avhørt et vitne og sak er opprettet, melder politiet.

I Egersund kom en politipatrulje over en amper og kranglevoren mann, 40 år, utenfor et utested i sentrum. Han var lite samarbeidsvillig og kom med trusler mot patruljen. Han ble pågrepet og innsatt i arrest. En mann, 29 år, ble bortvist fra stedet da han hadde vært involvert i et slagsmål på stedet. Det er opprettet sak på forholdet.

Klokken 00.25 fikk politiet melding om at en person var slått ned utenfor et utested i Bryne sentrum.

– Gjerningspersonene, en hel gjeng, hadde forlatt stedet. Politiet var i kontakt med fornærmede, mann i slutten av 20 årene. Han hadde skader i ansiktet og ble kjørt til legevakten, melder politiet.