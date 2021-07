Tatt i 111 km/t i 60-sone

Mannen i 60-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. juni i år, omkring klokken 12.50, kjørte han en motorsykkel langs FV 51 Golsvegen i Nord-Aurdal i 111 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

Retten viste til at det ved kjøring mellom 110 og 115 kilometer i timen i 60-sone skal reageres med samfunnsstraff, med mindre det ikke er spesielle omstendigheter som tilsier at det bør reageres med ubetinget fengsel. Retten mente at det ikke var slike omstendigheter og dømte mannen til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

