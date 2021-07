Mistet førerkortet etter at han ble tatt for fart

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

12. juni i år, omkring klokken 09.56, kjørte han bil på FV 44 i Sandnes. Der foretok UP en gjennomsnittsfartsmåling av ham som viste at han holdt en fart på 127 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager, samt en bot på 12.500 kroner.

Retten kom til at han skulle miste førerretten. I forbindelse med dette la retten vekt på at 36-åringen allerede har to prikker på førerkortet sitt, noe som retten mente måtte føre til at tapstiden ble forlenget med tre måneder.

Dermed ble han fradømt førerretten i ni måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

