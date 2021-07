Kjørte på elg på E39

Natt til onsdag, klokken 03.55, fikk nødetatene melding om en lastebil som hadde kjørt på en elg på E39, cirka én kilometer øst for Helleland.

Elgen døde. Nordgående felt ble sperret.

Politi ble sendt for å sikre trafikkavvikling, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

I 2019 ble 11.938 elg, hjort og rådyr registrert påkjørt av motorkjøretøy, skrev NTB våren i fjor. Hele 62 prosent av dyrene døde i eller etter påkjørselen. Tallene fra Hjorteviltregisteret viser at andelen dyr som ble registrert død etter påkjørsler var høyest blant rådyr med 69 prosent, mens tilsvarende tall for hjort var 54 prosent og for elg 45 prosent.

