MC-ulykke i rundkjøring

Klokken 06.47 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om et trafikkuhell hvor en motorsykkel var involvert på Hundvåg. Først ble det meldt at trafikkuhellet skjedde i rundkjøringen mellom Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen, men dette ble rettet til rundkjøringen ved Hundvåg ring.

MC-føreren er en mann i 20-årene. Han skal ha vært bevisst og ble tilsett av helsepersonell på stedet.

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt skled trolig motorsykkelen på grunn av våt veibane. Like før klokken 07.30 melder politiet at motorsykkelen er fjernet fra veibanen og at politiet er ferdig på stedet. De opprettet ikke sak.

