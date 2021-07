Kjørte moped i pillerus og kolliderte med tilhenger

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

12. juni i fjor, omkring klokken 03.00, ble han stoppet av politiet etter at han hadde kjørt moped på Storhaug i Stavanger. En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin i forbindelse med kjøreturen.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt mopeden uten å ha gyldig førerkort for denne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at påvirkningsgraden tilsvarte en promille på mellom 0,5 og 1,0.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøreturen endte med et trafikkuhell i form av at 30-åringen kolliderte med en tilhenger.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og 25.0000 kroner i bot. Han fikk også 14 måneders sperrefrist på erverv av førerrett.

