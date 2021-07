Bremset ikke ned, fikk vannplaning og endte på taket

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

30 juli i fjor, omkring klokken 17.50, gikk det fryktelig galt for ham på Espelandsveien ved Arboretet i Sandnes. Dette ved at han ikke bremset ned i en sving, noe som førte til at bilen fikk vannplaning. Dermed gikk ferden ut av kjørebanen og ned en kant. Her tippet bilen rundt og landet på taket med den følge av at det oppsto store materielle skader på bilen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil uten å ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort.

25. februar i år kjørte han også bil i Dusavikveien i Stavanger uten å ha gyldig førerkort. I forbindelse med denne kjøringen ble farten hans målt til 78 kilometer i timen i 40-sone. Han unnlot også å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved bruk av blålys og sirene.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 22-åringen tre ganger tidligere er straffet for kjøring uten å ha gyldig førerkort. Samtidig ble det lagt noe vekt på at 22-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, samt at deler av saken var blitt noe gammel uten at 22-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 27 dager.

Han ble også dømt til to års sperrefrist for gjenerverv av førerretten regnet fra den 16. april 2020.

