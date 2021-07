Skal ha stjålet piller mens han fikk opplæring

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 32 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder på at han i tidsrommet fra 21. til 22. mai i fjor, under en opplæringsvakt på et bofellesskap i distriktet, skaffet seg tilgang til et medisindepot ved å finne nøkkel og/eller kode. Fra dette medisindepotet skal han ha forsynt seg med 15 narkotiske tabletter.

Tiltalen lyder også på at han om kvelden den 27. juni i fjor kjørte bil på Storhaug i Stavanger mens han var påvirket av diverse narkotiske tabletter og cannabis.

En blodprøve tatt av ham samme dag skal ha vist en påvirkning tilsvarende over 1,2 alkoholpromille.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 12. august og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerett.

