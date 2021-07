Hadde en forklaring på hvorfor politiet fant cannabis og sigaretter hos ham

34-åringen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus.

På kvelden 18. november i fjor ble 34-åringen pågrepet ved en dagligvarebutikk i Egersund. I etterkant av dette ble det foretatt ransaking av boligen hans og bilen hans.

I en fryseboks i boligen ble det funnet 158,3 gram cannabis. Det ble også funnet 167 sigaretter i boligen. I bilens hans ble det funnet 11.400 sigaretter som hadde utenlands emballasje.

34-åringen forklarte i retten at han fikk besøk av en navngitt venn, samt en annen person han tidligere ikke hadde møtt, og at disse ble kjørt til 34-åringens bolig av en ukjent person.

Fikk drops av ukjent person

Ifølge 34-åringen var han ikke forberedt på at disse skulle komme til ham denne kvelden. Han forklarte også at da disse kom til ham var han i dusjen, og at han gikk ut av denne for å slippe dem inn i boligen før han gikk tilbake for å dusje ferdig. Ifølge 34-åringen fikk han besøk omkring klokken 20.30. Etter at besøket hadde vært der i omkring to timer bestemte han seg for å kjøre til en dagligvarebutikk for å kjøpe noe. Han forklarte at han der traff en person, som han ikke hadde møtt tidligere, og at denne personen ga ham et drops (sukkertøy) som han spiste. Etter dette husket han ikke noe før han våknet opp dagen etterpå hos politiet.

Ifølge 34-åringen kom også de samme personene tilbake noen dager senere og at de da fortalte at cannabisen og sigarettene tilhørte dem. Han forklarte også at han mener at de må ha gjemt sigarettene i hans bil ved å ta bilnøklene mens han dusjet.

Ut fra det samlede bevisbildet kom retten til 34-åringens forklaring kunne utelukkes og at denne er oppkonstruert av ham. 34-åringen var påvirket av cannabis og amfetamin den aktuelle kvelden, men har nektet for bruk av narkotika. Retten kom ikke til at det var troverdig at påvirkningen skyldes at han tok imot et drops fra en ukjent person denne kvelden.

Retten var heller ikke i tvil om at 34-åringen forsto at sigarettene var smuglet inn i landet.

Straffen ble ubetinget fengsel i 60 dager og han fikk også inndratt samtlige sigaretter til fordel for statskassen.

