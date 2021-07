Skal ha råkjørt med Audi med stor motor

Det er politiadvokat Marita Hagen som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel mann bosatt i utlandet.

Den lyder på at han lørdag 28. mars 2020, omkring klokken 22.40, skal ha kjørt en Audi RS6 på Motorveien i Stavanger.

Her skal farten hans ha blitt målt til hele 173 kilometer i timen til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet er 90 kilometer i timen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 19. august i år og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 51-åringen skal få kjøreforbud i Norge.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]