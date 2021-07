Leter etter mann som skal ha stått bak knivstikking

Like etter klokken 21.30 i går kveld rykket politiet ut til Vibemyr i Sandnes etter melding om en skadet person på stedet. En mann i 40-årene ble sendt til sykehus med stikkskader i overkropp. Helsepersonell har opplyst at mannen har lettere skader.

Siktede er ikke pågrepet

En mann i 50-årene ble like før midnatt siktet for kroppsskade, og besluttet pågrepet. Politiet har gjennom natten søkt etter mannen med alle tilgjengelige ressurser, uten resultat.

– Vi fortsetter søket med samme innsats i dag, sier påtaleansvarlig Halvor Mathias Haver Elde, og legger til at politiet ikke har grunn til å tro at siktede vil utgjøre en fare for andre.

– Politiet har fokus på å få pågrepet mannen og prioriterer dette, understreker han.

Må kartlegge hendelsesforløp

De involverte har en relasjon, men er ikke i familie. De er begge kjent for politiet fra før.

Politiet gjennomførte i går kriminalteknisk undersøkelse på åstedet, samt avhør av fornærmede og vitner.

– Undersøkelser på stedet tyder på at hendelsen har skjedd utendørs. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å si noe om hva fornærmede og vitner har forklart. Det er for tidlig å kommentere foranledning eller hendelsesforløp, da vi ikke har fått siktedes forklaring. Det vi kan si er at politiet ikke er kjent med at det har vært vitner til selve handlingen. Vitner som er avhørt er personer som har vært i nærliggende boenhet, sier Elde.

Når det gjelder hvilke redskap som er benyttet for å påføre skaden på fornærmede er det for tidlig å si noe om dette av hensyn til den videre etterforskningen.

– Politiet vil ikke gi nærmere opplysninger rundt dette på nåværende tidspunkt, sier Halvor Mathias Haver Elde.