Kjørte av veien da hun skulle kjøpe mat til hunden

Den 49 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tinghus.

24. oktober skulle hun dra til nordfylket for å se på en eiendom. I utgangspunktet skulle moren hennes ha kjørt henne, men hun kunne ikke. Da bestemte hun seg for å kjøre selv med morens bil. Da hun ikke hadde førerkort tok hun noen tabletter for å roe seg ned.

Etter at hun hadde sett på eiendommen ble hun kontaktet av moren med beskjed om skynde seg hjem. Hun kjørte derfor litt fort hjemover. Klokken 15.35 passerte hun en fotoboks i 80-sone i Karmøytunnelen i 98 kilometer i timen. Klokken 16.49 ble farten hennes målt av en fotoboks i Byfjordtunnelen og denne gangen var farten hennes 90 kilometer i timen i 80-sone.

Ifølge kvinnen merket hun at det blinket i en av fotoboksene. Da hun kom tilbake til Stavanger kjørte hun ut mot Kvadrat, da hun skulle kjøpe mat til hunden sin. Da hun skulle kjøre av til Kvadrat på E 39 mistet hun kontrollen på bilen og kjørte rett fram og ut i grøften mellom E 39 og avkjørselen. Bilen traff et skilt og fikk en del materielle skader.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for ruskjøring, to fartsovertredelser og kjøring uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og kom til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og 29.000 kroner til et forsikringsselskap.

I tillegg fikk hun tre års sperrefrist for erverv av førerrett.

[ Bilen lå i grøften og mannen satt i en garasje og drakk ]