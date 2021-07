Gikk beruset og barbeint i Sandnes sentrum og bet politi

Den 34 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus.

Retten kom til at den skulle legge til grunn at 34-åringen 7. september i fjor, omkring klokken 19.20 gikk beruset og barbeint i Sandnes sentrum. Da en uniformert politibil kjørte forbi ham i Vågsgata slo han flere slag i politibilen da denne kjørte forbi.

Politibetjentene gikk ut og spurte om hvorfor han oppførte seg slik. 34-åringen hadde en ølboks i hånden som han drakk av, og den ene politibetjenten sa til ham at han ikke kunne drikke øl på gaten. Da politibetjenten ville stanse 34-åringen i å drikke mer øl, forsøkte han å skalle politibetjenten i ansiktet.

Dermed ble det besluttet at han skulle settes i arresten. Også i politibilen forsøkte 34-åringen å skalle politibetjenten, men lyktes ikke med dette. Han klarte imidlertid å bite politibetjenten i armen.

34-åringen forklarte i retten at han ikke hadde erkjent straffskyld for forholdet fordi han var overbevist om at dette var noe politiet sa fordi han skulle få noen ekstra dagers fengselsstraff.

Det mente retten ikke var tilfelle og viste blant til at politibetjentene har gitt troverdige forklaringer og at han selv har forklart at han ikke husker noe fra denne kvelden og at han antok at han var godt beruset.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus, til at han skulle dømmes for forholdet til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Straffen kommer i tillegg til en dom mannen fikk 15. mars i år.

