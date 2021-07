Forus: Taket holdt på å gi etter

Torsdag klokken 06.28 fikk nødetatene melding om brann i et verksted i Kanalarmen på Forus.

Det brenner i et verksted, og brannvesenet jobbet på spreng for å hindre at brannen spredte seg til kontordelen av bygningen.

Innsatsleder i politiet på stedet, Kjetil Mjåtveit, sier til RA at brannen nå er under kontroll.

Det var mye røyk og høy temperatur da brannvesenet ankom stedet. Tidligere bra politiet folk om å holde vinduer lukket og holde seg unna røyken.

Taket buler

– Brannvesenet har jobbet med å få ned temperaturen. Brannen tok tak i taket, og det var fare for at taket skulle gi etter. Man ser at taket buler litt, men nå er det kontroll, sier Mjåtveit.

– Det var fare for at brannen skulle spre seg til kontordelen, men den delen har kun vann- og brannskader, forteller innsatslederen.

Det var ingen på jobb da det begynte å brenne. Brannalarmen gikk. E vekter rykket og, så røyken, og ringte brannvesenet.

Det brenner i et verksted på Forus. (Arne Birkemo)

Vet ikke årsaken

– Vi vet ikke hvordan brannen kan ha startet. Vi har snakket med dem som jobber her og eier av bygningen. Det er egentlig lite brennbart materiale i verkstedet, kun stålrør og trekasser. Taket brant bedre, trolig på grunn av isopor, sier Mjåtveit.

Ingen personer er skadd.

Brannvesenet vil trolig bruke lang tid på å slukke brannen og etterslukking. Det var fremdeles mye røyk som kom ut av vinduer og dører da RA var på stedet.

Politiet ber folk om å holde seg unna røyken.

– Den var tykkere og svart i begynnelsen. Nå løses den mer opp. Kjenner du røyklukt, så styr unna. Det er ikke bra å puste inn denne røyken, sier innsatslederen.

