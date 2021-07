Klokken 09.19 fikk politiet melding om en trafikkulykke på E39 i nordgående retning, ved avkjørselen til Diagonalen.

En bil skal ha kjørt i grøfta. Trafikken går som normalt forbi, og nødetatene er på stedet.

– Kun fører i bilen. Fører sitter fastklemt, og det jobbes med å frigjøre vedkommende, skriver politiet på Twitter.

Klokken 10.09 melder politiet at nordgående felt blir sperret en stund for å frakte føreren over i ambulanse for videre transport til SUS.