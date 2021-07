Klokken 02.40 natt til torsdag fikk politiet melding om brann i et bosspann ved Kvadrat.

Da politiet kom til stedet viste det seg at brannen var i et bosspann i et busskur i nærheten av gamle Biltema ved Kvadrat.

– Brannen ble raskt slukket. Ikke skader på annet enn bosspannet. Ingen personer i nærheten, skriver politiet på Twitter.