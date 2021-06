Stilte seg uforstående til at han hadde brukt rusmidler – det gjorde ikke kjæresten

Den 20 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. Kjøreturen han var tiltalt for fant sted på kvelden den 21. mars i fjor i Stavanger. Som passasjer i bilen hadde han sin daværende kjæreste.

Kjøringen endte med at 20-åringen på en rett strekning kjørte over et fortau, dels gjennom/borti et gjerde og videre utenfor veien. Det ble store skader på bilen. Flere ruter ble knust og alle airbagene ble utløst. 20-åringen og kjæresten dro noe senere sammen med 20-åringens mor til legevakten i Stavanger. Der ble 20-åringen etter hvert også oppsøkt av politiet på grunn av mistanke om ruspåvirket kjøring.

En blodprøve tatt av ham viste at han var påvirket av cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på 1,2.

20-åringen stilte seg helt uforstående til at han hadde hatt dette i blodet, men ble ikke trodd av retten. I den forbindelse viste retten til resultatet av blodprøven og at han ikke hadde fått i seg dette ved en tilfeldighet. Retten viste også til kjærestens forklaring i retten om at han på denne tiden brukte hasj og/eller beroligende midler ukentlig.

20-åringen forklarte også i retten at det var et dyr i veibanen og at ulykken skyldtes en unnamanøver. I den forbindelse viste retten til at kjæresten ikke så noe dyr i veibanen, men at 20-åringen holdt høy fart og ropte «unnskyld» da han mistet kontrollen på bilen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 28 dager, samt en bot på 25.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

