Jobbet på sykehjem og svindlet Nav

Den 24 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen opplyste kvinnen til Nav at hun hadde jobbet 174 timer i tidsrommet fra 4. februar til 27. oktober 2019. I realiteten jobbet hun 993 timer på sykehjem i distriktet og fikk på denne måten utbetalt 77.695 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

«Tiltalte ble varslet om feilutbetalingen ved brev fra NAV av 7. november 2019. Den 27. november 2019 fattet NAV vedtak om tilbakebetaling av feilutbetalt stønad. Tiltalte har begynt å betale tilbake beløpet NAV har krevd. Til tiltaltes gunst har retten ikke funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke selv varslet NAV om at det var gjort en feil. Til tross for at NAV ikke har registrert noen slik henvendelse, kan retten ikke utelukke at tiltalte tok kontakt med NAV uten at denne henvendelsen ble protokollert», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

24-åringen har forklart at hun hadde misforstått betydningen av, samt reglene for, utfyllingen av meldekortene. Retten kom likevel til at hun skulle dømmes for forholdet og viste til at det må ha vært tydelig for henne at hun mottok en uberettiget vinning som følge av innrapporteringene.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Hun ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

