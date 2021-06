18-åring skal ha ranet butikk og forlatt stedet med 49 pakker med sigaretter

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 18 år gammel mann fra Stavanger.

Ranet skal ha funnet sted i en dagligvarebutikk i Stavanger 10. november i fjor omkring klokken 22.40.

Inne i butikken skal han truet en ansatt med en kniv og sagt «tøm kassen, tøm kassen», eller lignende. Han skal deretter ha sprayet en annen ansatt med en rød spray og truet ham med kniv før han skal ha sagt «hvis du ringer politiet er du ferdig».

Han skal deretter ha forlatt butikken etter at han hadde forsynt seg med 49 pakker Prince-sigaretter til en verdi av 6513 kroner.

Da han ble avhørt av politiet 11. november skal han ha sagt at det var en annen gutt som hadde utført ranet. Dette førte til at vedkommende ble pågrepet og siktet for ran.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, 29. juni i år.

