Tatt for promille på Revheimsveien

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. mars i år, omkring klokken 03.00, ble han stoppet av politiet på Revheimsveien i Stavanger. En utåndingsprøve av ham tatt klokken 04.04 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,32 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,64.

Påtalemyndighetens forslag til straff var betinget fengsel i 15 dager og 55.000 kroner i bot. I tillegg ble det foreslått inndragning av førerkortet i 12 måneder.

Retten kom til at botens størrelse var noe for høy og viste til at 32-åringen i 2020 hadde noe lavere inntekt enn i 2019. Dermed ble straffen betinget fengsel i 15 dager og 27.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder, men får fradrag for tiden som har gått siden kjøringen fant sted.

