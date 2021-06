Mann skal ha svindlet Nav og ekskona

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 46 år gammel mann fra Sola.

I tiltalen heter det at han i tidsrommet fra 1. januar 2016 til 1. september 2017 skal ha forledet ulike finansinstitusjoner til å utbetale lån eller utstede kredittkort og/eller utvide kredittramme ved at han urettmessig brukte ekskonas bankkodebrikke og passord for å signere på lånesøknadene eller kredittkortsøknadene.

Ifølge tiltalen fortiet han at han ikke var berettiget til å oppta/utvide lånene/kredittkortene og at ekskona ikke hadde samtykket til disse. I de tilfellene det ble opptatt lån i ekskonas navn skal disse ha blitt utbetalt til hennes konto, uten at hun hadde samtykket til det. Ifølge tiltalen skal han ha overført pengene til egne kontoer og/eller andre kontoer, eller betalt for varer og tjenester, uten at hun var klar over det.

Lånene/kredittkortbruken skal ha utgjort til sammen 1.344.929 kroner per 31. desember 2017.

Totalt skal han ha foretatt 26 lån eller kredittkortbruk i 17 finansinstitusjoner.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 24. august og det er satt av to dager til saken.

Han må da også svare for grovt trygdebedrageri. Dette ved at han i perioden 3. september 2018 til 6. oktober 2019 skal ha sendt meldekort til Nav der han opplyste at han ikke hadde arbeidet. Dette til tross for at han skal ha jobbet 2084 timer for tre forskjellige arbeidsgivere i denne perioden.

Dette førte til at han skal ha fått utbetalt 404.695 kroner som han ikke hadde krav på.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til ekskona.

