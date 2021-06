Jobbet i butikk og forsynte seg med 745.000 kroner fra kassen

Kvinnen i 60-årene erkjente ikke straffskyld da saken mot henne nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen fant underslaget sted i perioden fra 1. april 2014 til 30. juni 2019.

Tiltalen lyder på at hun i egenskap av å være butikkmedarbeider med ansvar for kassen i en butikk i Stavanger, og med forsett om uberettiget vinning tok til sammen minst 745.000 kroner fra kassen.

Dette ved at hun benyttet uriktige kontante returkvitteringer påført navn og/eller telefonnummer på angivelige kunder. Returkvitteringene var uriktige fordi de ikke gjaldt reelle returer og kunder. Hun har også på flere kvitteringer påført andre ansattes uten deres samtykke, blant annet fra daglig leder i butikken.

13. juni 2019 forsynte hun seg også med 1500 kroner fra butikkens safe.

Sør-Rogaland tingrett kom til at kvinnen skulle dømmes for forholdet og viste blant annet til at ved flere av tilfellene var navnene og telefonnumrene på kvitteringen fiktive. Retten viste også til at hun ved flere anledninger forfalsket andre ansattes signaturer.

Retten kom også til at hun hadde opptrådt med forsett og at hun har hatt vinnings hensikt – og at hun skulle dømmes for grovt underslag.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt gammel ut at kvinnen kunne lastes for dette og satte straffen til fem måneder ubetinget fengsel.

Det ble også lagt ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til inndragning av det underslåtte beløpet, men retten kom til at den av forskjellige grunner skulle frifinne henne for dette.

