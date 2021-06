Metallfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet MS Service AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 208.891 kroner i skyldig skatt og moms.

MS Service AS har holdt til i Sandnes og har drevet med metallarbeid.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren 18.03.21 og 31.05.21 uten at det ble oppnådd dekning for kravene. Det foreligger etter konkursloven § 62 presumpsjon for konkurs. Slik retten ser saken har Ms Service AS ikke midler til å betale utestående krav, heller ikke å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Retten kan heller ikke se at det er mulighet for dekning av forfalt gjeld i nærmeste framtid.

Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. august.

[ Bilfirma ble slått konkurs av Skatteetaten ]