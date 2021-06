Drukningsulykke utenfor Jørpeland: Person fløyet til sykehus med luftambulanse

Klokken 07.30 var nødetatene på plass på en holme utenfor Jørpeland i forbindelse med en drukningsulykke.

Politiet opplyser at det drives livreddende førstehjelp på stedet.

Én person og én båt skal være involvert i hendelsen, men parallelt med arbeidet på stedet pågår det søk i området for å utelukke om flere personer kan være involvert.

– Det var en privatperson i egen båt som observerte en person som lå i vannet ved siden av en båt. Nødetatene ble kontaktet, og det er igangsatt livreddende førstehjelp, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Klokken 08.23 skriver politiet at alt tyder på at vedkommende har vært alene, og at søk etter andre involverte avsluttes.

– Politiet har nå en klar formening om hvem personen er, skriver de på Twitter.

Personen blir fløyet til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse.