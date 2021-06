Kjørte bil i cannabisrus mens han hadde hadde hasj og marihuana i bilen

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

14. mars i år, omkring klokken 00.45, ble han stoppet av politiet på Klepp etter at han hadde kjørt bil mens han var påvirket av cannabis. 19-åringen var også i besittelse av ett gram marihuana og ett gram hasj da han ble stoppet.

Analyseresultatet tatt av ham en time etter kjøringen viste en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på over 1,2. Sør-Rogaland tingrett kom til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig når det gjaldt oppbevaring av narkotikaen og i det minste uaktsom når det gjaldt kjøring i ruspåvirket tilstand.

Dermed ble straffen 15 dager fengsel og en bot på 33.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

