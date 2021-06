Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 24 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. mai i år, omkring klokken 19.50, kjørte hun bil på fylkesvei 44 i Sandnes. Her ble farten hennes målt til 129 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelse styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og loggen for fartsmålingen. Dermed kom retten til at hun har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig.

Retten kom til at straffen skulle settes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 12.500 kroner, subsidiært 25 dager i fengsel. I tillegg mistet hun førerretten i elleve måneder.

