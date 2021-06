Tre biler involvert i trafikkuhell

Sør-Vest politidistrikt opplyser på Twitter at tre biler er involvert i en kjedekollisjon i nordgående retning på E39 i Stavanger.

– Et felt er stengt, skriver politiet og legger til at det er opplyst om personskade, men at skadegraden er ukjent.

Det er totalt fem personer fordelt i de tre bilene. Én er kjørt til legevakt og tre er kjørt til SUS for videre behandling.

– Det er ukjent skadegrad, men samtlige var ved bevissthet ved avgang fra skadestedet. To av bilene på stedet er ikke kjørbare, så en redningsbil er på stedet for ta med seg disse, skriver politiet.