Stakk fra politiet

Saken mot en 26 år gammel mann var nylig oppe i Stavanger tinghus.

Natt til 2. august i fjor fikk politiet melding om en mulig ruskjøring i området ved Byhaugtunnelen i Stavanger. Det var snakk om to biler som tilsynelatende kjørte ifølge og politiet fikk registreringsnummeret på begge bilene. En uniformert politipatrulje kjørte mot stedet og fikk øye på de to bilene da de kjørte ut av Byhaugtunnelen. De to bilene svingte av E39 og inn i Randabergveien. I den forbindelse ble det brukt blålys og sirene for å bilene til å stanse. I en rundkjøring tok den ene bilen en u-sving og ble blokkert av politibilen. Den ene politibetjenten tok kontroll på en kvinne som var kjæreste/samboer 26-åringen. I forbindelse med dette stoppet føreren av den andre bilen, en BMW X5, opp noen sekunder, før det ga full gass og kjørte videre nordover på Randabergveien. Politiet tok opp jakten, men mistet raskt kontakt med bilen.

Senere dro politiet til stedet der 26-åringen bodde og den aktuelle bilen sto da parkert ved boligen.

En blodprøve tatt av senere på natten viste at han var påvirket av alkohol, amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. Han nektet imidlertid for at det var han som kjørte og forklarte at han hadde lån den bort til en kamerat.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det var sikker på at det var han som hadde ført bilen og viste til flere vitneforklaringer. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager og 30.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake

