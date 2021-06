Brann i garasje: Brannvesenet driver etterslukking

Mandag morgen klokken 04.56 fikk politiet melding om brann i en garasje i Skogsbakken på Skeiane i Sandnes.

Ifølge politiet skal garasjen være tilknyttet en enebolig. Brannvesenet på stedet bekrefter at personer som befant seg i boligen har kommet seg ut.

Klokken 05.37 meldes det om at brannen er slukket, men at brannvesenet blir på stedet en stund til for kontroll og etterslukking.

Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet har iverksatt straksetterforskning på stedet.

Det skal ha vært to personer som befant seg i boligen. De er sjekket av helsepersonell og er fysisk uskadd.