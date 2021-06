Må betale 12.000 kroner for å ha befølt kvinne

Den 34 år gamle mannen nektet straffskyld da han nylig møtte i retten.

Grunnen til at saken var oppe i retten var at mannen har nektet å vedta et forelegg som han har fått.

Ifølge forelegget skal han natt til 10. august ha kysset en kvinne og befølt henne på rumpen.

Fornærmede i saken er datteren til 36-åringens kjæreste. Datteren hadde tidligere på kvelden vært på fest der hun ble svært beruset.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle legge vekt på fornærmedes forklaring og at 36-åringens forklaring ikke var troverdig.

Det ble også lagt vekt på forklaringene til personer fornærmede hadde snakket med relativt kort tid etter hendelsen.

Dermed kom retten til 36-åringen skulle dømmes for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel og at han skulle få strafferabatt for dette.

Dermed ble straffen en bot på 10.000 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

