Frisørfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Chec It Salon AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 262.302 kroner i skyldig moms.

Chec It Salon AS har holdt til i Sandnes har blant annet drevet med hudpleie og grossistvirksomhet med frisørprodukter.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæring og innkalling er lovlig forkynt. Saksøkerens framstilling legges til grunn da det ikke er holdepunkter for at denne er uriktig. Det er avholdt to utleggsforretninger i oktober og juli 2020, med intet til utlegg. Retten viser også til protokoll fra generalforsamlingen 20. mars 2020 hvor det framgår at selskapet anser seg selv som insolvent. Retten finner på bakgrunn av disse opplysningene at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Siste innbetaling til skatten er fra 9. april 2019. Retten finner at vilkårene for å åpne konkurs er oppfylte, jf. konkursloven §§ 61 og 60», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. august.

[ Frisør på kjøpesenter gikk konkurs ]