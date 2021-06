Sjåfør anmeldt på stedet etter farlig transport på E 39

Det var under Statens vegvesens kontroll av tungtransport ved Krossmoen på E 39 fredag, at kontrollørene kom over et kjøretøy der godset ikke var sikret godt nok.

I dette tilfellet dreide lasten seg om 15.500 kilo stål, som ifølge vegvesenet ble fraktet uten å være sikret godt nok fremover, bakover eller til sidene.

– Fører ble anmeldt på stedet på grunn av manglende sikring av gods, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

Flere med feil og mangler

Totalt ble 12 tungbiler kontrollert i løpet av kontrollen fredag. Det resulterte i syv bruksforbud.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av en oljelekkasje.

Ett vogntog var tyngre enn tillatt og fikk et overlastgebyr på 6500 kroner.

Eller ble det skrevet ut fire kontrollsedler for ulike tekniske mangler, opplyser Statens vegvesen.

