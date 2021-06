Like etter klokken 15.00, torsdag ettermiddag, skriver politiet på Twitter at de har fått melding om et trafikkuhell på E39 i nordgående felt ved avkjørselen til Hinna.

Det er ikke meldt om personskader.

Da politipatruljen kom til stedet var de aktuelle bilene borte.

– En antar at det ikke var alvorlig og at partene har gjort opp seg i mellom, skriver politiet på Twitter.