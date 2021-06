Skal ha kjørt med promille – skyldte på kamerat

Den 43 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus. Der ba politiet om rettens kjennelse av midlertidig tilbakekall av førerretten til 43-åringen.

Kjøreturen skal ha funnet sted 24. april, klokken 19.30, på Mariero i Stavanger.

I en politiforklaring tatt på legevakten denne dagen forklarte 43-åringen at han ikke hadde kjørt bil denne dagen. I stedet hevdet han at han hadde hatt besøk av en navngitt kamerat og at de hadde drukket øl og whisky. En blodprøve tatt av 43-åringen klokken 20.20 viste en promille på 2,25.

43-åringen forklarte også at han under besøket hadde tatt en hvil, og at da han våknet opp så var bilen, bilnøklene og vennen borte. Han forklarte også at vennen hadde sagt at han skulle møte noen på et spisested på Mariero, og at han tenkte at bilen kanskje var der. Han forklarte også at han gikk til dette spisestedet og at han så bilen med en gang, da han kom dit.

Politiet hadde på dette tidspunktet fått melding om mulig kjøring i påvirket tilstand ved spisestedet. Da de kom dit fant de bilen, men ingen i bilen. De ventet derfor i skjul for å se om noen kom til stedet. Da 43-åringen kom til stedet tok de kontakt med ham i det han var i ferd med å sette seg inn i bilen. Bilnøklene ble funnet i 43-åringens lomme og ifølge en politibetjent var han så raskt ved bilen at 43-åringen ikke kunne ha rukket å ta ut nøklene ut av tenningen og legge dem i lommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 43-åringens forklaring ikke var troverdig og at det var skjellig grunn til mistanke. Dermed ble det besluttet at påtalemyndigheten kan tilbakekalle førerretten hans, men ikke utover den 24. april 2022.

