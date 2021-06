Tiltalt for å ha truet gutter med kniv

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 26 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder på at han 5. november i fjor, omkring klokken 15.40, ved Sandnes rutebilstasjon skal ha sagt til fire gutter at han kunne stukket og/eller drept dem. Samtidig skal han hatt et knivblad i hånden som han skal ha strakt mot dem.

Da guttene løp fra stedet, skal han ha løpt etter dem med knivbladet i hånden. Da en av guttene løp i en annen retning skal han ha fulgt etter ham mens han skal ha ropt «jævla utlending» og «jævla pakkis» til vedkommende. For dette er han også tiltalt for å ha kommet med en hatefull ytring.

26-åringen er også tiltalt for å skallet faren sin i pannen den 9. juni i fjor.

Han skal også ha oppsøkt faren 8. september i fjor til tross for at han fått utstedt besøksforbud.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 28. juni i år.

