Kraftig røykutvikling fra husbrann – nabohus evakuert

Klokken 05.31 meldte politiet om en husbrann i krysset mellom Oalsgata og Møllegata i Sandnes.

Politiet skriver på Twitter at det, ifølge Folkeregisteret, ikke er registrert beboere på adressen.

Like før klokken 06.00 melder de at brannvesenet driver med slukkearbeid. På grunn av kraftig røykutvikling er Postveien inn fra Oalsgata sperret for trafikk, og evakuering av nabohus pågår.

En drøy halvtime senere meldes det at brannvesenet har kontroll på brannen, og at ingen personer er rapportert skadet i forbindelse med hendelsen.

Ifølge Aftenbladet var det en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget brannen da de kjørte forbi adressen i Møllegata klokken 05.31 tirsdag morgen. Den ble så rapportert videre til brannvesenet.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til brannen, men utelukker ikke at den kan være påsatt, eller at den har oppstått som en følge av uaktsomhet, skriver avisen.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til Aftenbladet at de ønsker at folk som har sett noe eller har tips i saken tar kontakt med politiet på telefon 02800.