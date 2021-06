Hadde drukket tre halvlitere med vodka i forkant og hadde en åpen spritflaske i jakken

Den 41 år gamle mannen fra Stavanger erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

Litt før klokken 18.00 den 18. november i fjor fikk en politipatrulje melding fra operasjonssentralen om en beruset mann som skapte problemer i en butikk i Østervåg i Stavanger. Like etterpå fikk betjentene melding om at mannen hadde forflyttet seg til en dagligvarebutikk i nærheten.

Politibetjentene tok kontakt med ham inne i butikken, og han framsto som tydelig beruset.

«Tiltalte hadde drukket rundt tre halvlitere med vodka i forkant, og hadde en åpen spritflaske i jakken. Tiltalte hadde et blødende kutt overfor venstre øye. Det er uklart hvordan tiltalte ble påført kuttet», heter det i dommen.

Dermed ble besluttet at 41-åringen skulle innbringes og framstilles for lege.

Like før 41-åringen skulle føres til politibilen, tok 41-åringen fatt i skjorten til den ene politibetjenten, og dyttet ham slik at han traff et butikkvindu. Som en følge av dette ble han lagt i bakken og påsatt håndjern.

I forbindelse med at han ble satt i politibilen sparket han den ene politibetjenten i låret og den andre politibetjenten fikk et spark som streifet ham i pannen.

I bilen kom han også med en rekke trusler mot politibetjentene.

Sør-Rogaland tingrett kom til at 41-åringen skulle dømmes for forholdet. I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at 41-åringen er dømt en rekke ganger tidligere.

Straffen ble fengsel i fem måneder og er en fellesstraff med en tidligere dom.

