Den 21 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

På kvelden den 17. oktober i fjor var han sammen med tre kamerater. Først var de samlet på Tananger før de tok bussen Stavanger. Etter hvert tok de bussen sørover og gikk av bussen i Boganesveien på Hinna hvor planen at de skulle få seg noe å spise.

På dette tidspunktet skal de ifølge 21-åringen delt to liter med vodka, og skal ha vært forholdsvis beruset.

Omkring klokken 22.00 fikk politiet meldinger om at det gikk berusede personer i veibanen på stedet, at de forstyrret trafikken og at de slo i passerende biler. En politipatrulje kjørte til stedet og de observerte at 21-åringen gikk midt i veibanen, slik at passerende biler måtte kjøre rundt ham.

Politiet fikk etter hvert med seg 21-åringen inn på en bussholdeplass, og kameratene hans kom også til stedet. Stemningen ble da truende og det ble tilkalt en ekstra politipatrulje for å ta personalia med mer. Etter hvert besluttet politiet å gi pålegg til 21-åringen og hans kamerater om å forlate stedet, og ikke dra til stedet. Etter at noen av dem tok en buss som skulle til Stavanger, grep politibetjenten inn og la en av 21-åringens kamerater i bakken og påførte ham håndjern. 21-åringen hisset seg da kraftig opp, og det ble besluttet at også han skulle innbringes ved at han ble lagt i bakken, fikk satt på håndjern og ble plassert i en tjenestebil.

I bilen på vei til politistasjonen sa han at skulle «ta livet av dem», «tenne på politistasjonen», samt at han skulle «møte dem i ringen» og at han da ville «drepe dem». I tillegg kalte ham de flere ganger for «jævla fitter».

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og at ubetinget fengsel i 30 dager var en passende straff. I tillegg må han også betale 4000 kroner i saksomkostninger.

