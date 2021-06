Skal ha skallet politibetjent i ansiktet

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 29 år gammel mann fra Sola.

Hendelsen skal ha funnet sted 26. august i fjor, omkring klokken 14.30, ved mannens bolig i Sola. Da en politibetjent tok kontakt med ham i forbindelse med et skadeverk i Sola, skal han ha skallet og slått politibetjenten i ansiktet/hodet. Da han var plassert i politiets cellebil for transport til Stavanger politistasjon skal han ha sagt til en annen politibetjent «flytt håndå di ellers så bide eg an» for deretter forsøke å bite hånden til politibetjenten. Han skal også sagt «faen, skal pula mor di ska eg» til politibetjenten.

Han skal også ha sagt «du komme te å ryga før du vett ordet av det» til en tredje politibetjent.

Tiltalen lyder også på at han skal knust et vindu på et lokale i Sola kommune klokken 14.00 samme dag.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 15. juni og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning.

