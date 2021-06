Brukte cannabis og tok piller – etterpå satte han seg i bilen og kjørte av gårde

Det var en 41 år gammel mann som nylig møtte i Egersund tingrett tiltalt for ruskjøring, bruk av narkotika og kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Kjøringen fant sted 16. oktober 2019, omkring klokken 18.30, i Egersund. Retten kom til at 41-åringen skulle dømmes for forholdet og viste til at han den aktuelle dagen ble stoppet av politiet og at det var hans som var fører av pilen.

Analyseresultatet viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende betydelig over 1,2 i promille. I tillegg skal han ha vært påvirket av narkotiske tabletter.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det er tredje gang han kjørte mens han var påvirket innenfor en tiårsperiode.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 60 dager, samt en bot på 10.000 kroner.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

